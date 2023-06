Shakira viaja a Colombia; aseguran que su padre está delicado de salud

La reconocida cantante Shakira recientemente realizó una visita sorpresa a Colombia para ver a su padre, William Mebarak, quien se encuentra delicado de salud desde hace varios meses. Cabe señalar que uno de los motivos que retrasó la mudanza de la cantante a Miami fue el delicado estado de salud de su padre.

De igual forma, el padre de Shakira había pospuesto un procedimiento quirúrgico por consejo de los médicos, quienes recomendaron esperar hasta que su salud se estabilizara antes de someterse a la operación.

Según reportes de Caracol Radio de Colombia, Shakira fue vista con sus hijos en la zona turística de Caño Dulce. Pisó suelo colombiano el pasado 26 de mayo y regresó a Miami apenas este pasado domingo. Adicionalmente, el portal El Colombiano mencionó que la cantante viajó a su natal Colombia en un avión privado.

Durante una aparición en el programa "Chisme No Like", el productor y amigo cercano de Shakira, Nicolás Tovar, reveló que William Mebarak se someterá a un procedimiento quirúrgico para colocarle una válvula en la cabeza para drenar ciertos líquidos acumulados. Sin embargo, no se especificó si la cirugía se realizará en Miami o Colombia.

Además, la visita de Shakira a Barranquilla parece confirmar que sus padres han decidido no vivir en Miami. Los medios locales también informaron que la familia del cantante realizó una reunión privada, que querían mantener en total confidencialidad. Sin embargo, los hijos de Shakira fueron reconocidos durante una visita al Barranquilla Country Club.

En otro dato interesante, Javier Ceriani, en "Chisme No Like", informó que Gerard Piqué y Clara Chía fueron vistos en el Consulado de Colombia en Barcelona. Según Ceriani, el ex futbolista ingresó al edificio mientras su novia esperaba afuera. Se desconoce el motivo de la visita de Piqué al consulado.

Respecto a Piqué, El Español informó que su Liga de Reyes no ha logrado los índices de audiencia esperados en la televisión tradicional. Cabe señalar que la ex pareja de Shakira vendió recientemente los derechos de transmisión de su liga de fútbol a Mediaset de España. Sin embargo, la liga ha tenido problemas para conectarse con las audiencias televisivas tradicionales, experimentando índices de audiencia bajos. Inicialmente, la Kings League se lanzó en la plataforma de transmisión Twitch.

Finalmente, los motivos del repentino viaje de Shakira a Colombia y los planes futuros de sus padres en cuanto a su residencia siguen siendo tema de especulación entre fans y medios. La preocupación de la cantante por la salud de su padre y los continuos acontecimientos en su vida personal continúan cautivando la atención del público.