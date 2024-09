Sian abandonará La Casa de los Famosos si Agustín no gana salvación

Ciudad de México.- Sian Chiong se hizo tendencia en redes sociales, tras mostrarse enfurecido por perder contra Arath de la Torre la prueba para competir por el robo de salvación.

La competencia entre el conductor de televisión y el cubano estuvo tensa y reñida, incluso 'La Jefa' de La Casa de los Famosos México tuvo que mostrarles la repetición de su participación desde diversos ángulos.

Luego de perder el reto, Chiong se mostró enfurecido y frustrado, debido a que si Agustín no gana la salvación, seguirá nominado y la probabilidad de que salga eliminado el domingo es alta.

"Me da impotencia perder por mí. Perder, yo...", mencionó el cubano.

Tras verlo mal, Fernández, Gala Montes y Briggitte Bozzo fueron a darle ánimos, pero el actor dijo seguir enojado por haber perdido.

"Me da impotencia perder por mí, o sea perder yo, yo perder", mencionó Sian. Posterior, el argentino le dijo que no se preocupara y que él lo quitaría de la placa en caso de no perder la salvación.

Sian dice que abandonará el reality

En la madrugada, Sian Chiong le dijo a Mario Bezares y al amigo de Nicola Porcella que quiere abandonar La Casa de los Famosos, tras seguir enfurecido por perder contra Arath de la Torre.

"Cometió un error, ya se quiere ir", mencionó Mayito.

Chiong le comentó a Fernández que si no le ganaba hoy la salvación a De la Torre para poder quitarlo de la placa, renunciará al programa.

"Él ya la cagó, lo bueno que a mí me vale todo", expresó el líder de la semana.

Mario Bezares le contó a Arath lo que había dicho el cubano sobre abandonar el reality show si el argentino no gana para salvarlo.

"Que se va a esperar a mañana, que si no gana Agustín para que lo salve, ese mismo día él renuncia y se va. Que porque no se perdona el gran error que hizo", le dijo Bezares al actor.

De a Torre se sorprendió del comportamiento de Sian y señaló que no bajará la guardia para ganar el robo de salvación.

"No voy a bajar la guardia, no voy a bajar la guardia. Ese wey se sube a la placa porque se sube".

"Ese chavo está mal de la cabeza. Hay que saber perder para saber ganar. ¿Cuántas veces hemos perdido? La primera vez que pierde y dice que no se va a subir a la placa, pero eso se tiene que contemplar como eliminación. Porque no es posible que renuncie y nos suban a uno de nosotros a la plancha", añadió.