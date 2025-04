Sigue pleito con Christian Nodal: ¿Dani Flow coquetea con Cazzu?

Desde principios de este año, Dani Flow ha peleado en redes con Christian Nodal y Ángela Aguilar. Hace tiempo acusó a Nodal por coquetear con su esposa al dar like a sus fotos. Después, dijo que no le gusta su música, y también se puso una playera con las caras de la pareja en un círculo tachadas simplemente porque no le caen bien.

Esta vez el reguetonero desató revuelo al revelar su nuevo tatuaje, un diseño que rinde tributo a la ex de Nodal, Cazzu. Este gesto ha generado diferentes reacciones entre sus seguidores.

Dani Flow, recién casado, y hasta hace no mucho conocido por sus polémicas poliamorosas, mostró un tatuaje en su mano izquierda inspirado en Cazzu, con un diseño muy similar, o prácticamente, el mismo que tiene la artista argentina.

El cantante no dudó expresar su cariño y admiración a la madre de la hija de Nodal:

''Cazzu te amo. Mira, me hice este tatuaje y yo me lo hice por Cazzu, porque se lo vi a Cazzu, y me gustó mucho´´.

De igual manera aprovechó para mandar una vez más una propuesta de colaboración a la ex de Cristian Nodal:

''Cazzu, vamos a trabajar con el reguetón mexa, ahí está'', sentenció con su estilo único el autodenominado ''Rey del morbo´´.