¡Sin miedo al COVID-19! Sebastián Yatra besa a fans en la calle

El cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió a sus fanáticas mexicanas, durante su más reciente entrevista "Al Volante", con "Escorpión Dorado", el querido cantante decidió volverse más intrépido de lo normal y dar algunas muestras de cariño fuera de lo común.

A lo largo la plática, el comediante le dio al cantante un ramo de rosas y lo retó a que le diera un beso en los labios a una mujer en la calle. Así, con toda la disposición del mundo, Yatra aceptó y durante varios minutos que dura el programa se pudo observar al cantante platicando con algunas transeúntes que se cruzaban en su camino.

Sin embargo, aunque varias se emocionaban al verlo, confesaban que tenían pareja y, por ende, no podían darle un beso en la boca. No obstante, Yatra les regaló una flor y un permitido beso en la mejilla.

Pero minutos después se puede observar que una mujer de mediana edad fue cuestionada para darle un beso y que cumpliera el reto.

Tras aceptar, el artista y la seguidora se tomaron varias fotografías y, ante la insistencia del "Escorpión" para que se dieran un beso, la fan y Yatra juntaron sus labios por breves momentos sin miedo al COVID-19.

Durante esta misma entrevista, el cantante reveló que, tras haber realizado muchas colaboraciones a lo largo de su carrera musical, creía que era momento de continuar en solitario.

"Me cansé de tanta colaboración. Es más relajado cantar solo, porque en el video me enfoco en hacer el mejor video que puedo y no estoy tan preocupado de organizar la agenda de tantas personas distintas al tiempo", dijo.