"Somos una familia": conductores de "Hoy" ofrecieron su apoyo a Galilea Montijo

INFOBAE.- En medio de la fuerte polémica por la que se está pasando Galilea Montijo al ser relacionada con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, los conductores de Hoy mostraron su apoyo incondicional hacia su compañera durante la transmisión en vivo de este martes.

La encargada en externar la posición del matutino sobre la complicada situación fue Andrea Legarreta, quien tras dar la bienvenida al programa pronunció: "En Hoy somos una familia, te amamos". Acto seguido, todos los presentadores se fundieron en un cálido abrazo para la tapatía, quien no pudo contener las lagrimas ante el cariñoso gesto que tuvieron sus compañeros y no hizo más que agradecerles el apoyo.

"Gracias por su cariño en las buenas y en las malas, gracias, gracias; y a veces más en las malas que en las buenas", externó Galilea Montijo, a lo que algunos de sus compañeros respondieron con un sincero: "Te queremos".

Ya en la sección de espectáculos del mañanero de Televisa, la presentadora de 48 años se pronunció sobre el video que publicó el día de ayer en su cuneta de Instagram. La actriz reafirmó que lo que expresó en dicha publicación y explicó que no hizo más que defender a su familia ante lo que se dice sobre ella y reafirmó que ya no hablará más sobre el tema.

"Estoy tratando de defender a mi familia de que se no le pise más. Yo siempre he dicho que la vida privada de toda la gente está ahí, en lo privado, pero bueno, pues yo siempre tengo que dar la cara y nada [...] yo siempre he sido una persona que lo único que he hecho es llevarles a ustedes sonrisas y de eso se trata, ¿no?, que a pesar de que estemos en el piso pues hay que levantarse", declaró en Hoy.

La tapatía comentó que seguirá desempeñando su trabajo tal y como lo ha hecho desde hace ya varios años, mencionó que tratará de seguir con la mejor actitud y procurará llenar de alegría a los espectadores de su programa.

"En la vida siempre hay cosas buenas, hay cosas malas, a veces nos toca y así, de esta manera, lo afronto, siempre con la cara en alto, con una sonrizota y pues que venga la alegría", dijo entre risas.

La también extendió un agradecimiento tanto a sus compañeros por su recién muestra de afecto como a sus seguidores, quienes al ver y escuchar su video viral, le hicieron llegar mensajes de apoyo, amor y cariño ante la complicada situación por la que está atravesando.

"Les agradezco este bonito abrazo que me dieron todos ustedes, de la misma manera, agradezco todas las muestras de cariño de muchísima gente, muchísimos compañeros de verdad y sobretodo a ustedes, el público [...] yo no voy a volver a hablar del tema como se los dije", mencionó.

Fue durante la tarde del pasado lunes cuando Galilea Montijo publicó un video en donde negó, entre lagrimas, que tuviera algún vínculo tanto el narcotraficante como con Inés Gómez Mont, siendo esta última quien se encuentra prófuga de la justicia desde hace varias semanas junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, pues presuntamente habrían hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la publicación, la conductora tapatía recibió una ola de mensajes de apoyo por parte de figuras del medio, tales como Tania Rincón, Andrea Escalona, Ludwika Paleta, María León, Paco de Miguel, Alessandra Rosaldo, Maribel Guardia, Erika Buenfil, Ana Martín, Tania Ruiz, Alma Cero, Cecilia Galeano, Anahí y muchos más.

"Eres la persona más trabajadora! Siempre llenando de alegría a todos! Me rompe el corazón ver tus lágrimas. Dios te llene de bendiciones y alegrías . Que todo lo bonito y feliz vean siempre tus ojos", escribió la actriz de Rebelde.