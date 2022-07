Stranger Things: Autoridades retienen a ´Eddie´ en el aeropuerto

Estados Unidos.- El actor Joseph Quinn, encargado de dar vida a Eddie Munsosn en la cuarta temporada de la serie Stranger Things, fue retenido por autoridades migratorias en un aeropuerto de Estaos Unido, contó el joven.

Fue durante una entrevista en el ´The Tonight Show´ con Jimmy Fallon, el actor relató que, en su trayecto al estudio de la televisión, tuvo un percance que lo obligo a permanecer por varios minutos detenido por Migración.

"Casi no lo logro. Me llevaron a, supongo que podrías llamarlo más un calabozo. Y me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron a este escritorio donde alguien me preguntó: ´¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?

´De hecho, estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en ´The Tonight Show´. Y él no me creyó", dijo el actor, ante la incredulidad del presentador que escuchaba atento la historia.

La historia tuvo un final satisfactorio para ´Eddie´, ya que un segundo oficial de inmigración reconoció a Quinn por su papel en la serie, por lo que se le permitió entrar al país.

"Uno de sus colegas lo miró, me miró a mí y dijo: ´¡Deja a Eddie en paz! Y luego [el colega] dijo: ´Es Eddie de ´Stranger Things´ ´ , y me dijo: ´¿Eres Eddie Munson?'".

Quinn continuó: "[El hombre preguntó], ´¿Vuelve la próxima temporada?´ Yo estaba como, ´No sé´, y él dijo, ´Más te vale´, y me dio mi pasaporte", contó.