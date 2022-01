Susana Zabaleta hablo contra las criticas a sus arrugas

Durante una entrevista con el programa Hoy, la actriz y cantante monclovense, Susana Zabaleta, lanzo un mensaje contra las personas que la critican por sus arrugas, además aseguro que no se someterá a una ningún procedimiento para borrarlas.

Durante el programa, Susana Zabaleta afirmo que se siente orgullosa de ser una artista que decidió envejecer naturalmente sin someterse a cirugías, además reflexiono sobre como se separa la belleza de la madurez.

“No volvería ni quiero parecer una chavita de 30, no quiero, tengo esta edad y estoy buenísima. Tus arrugas y las mías nos las hemos ganado, ¿no?, no me acuerdo de dónde, pero nos las hemos ganado y están bien ganadas”, añadió.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas. “Como me ves, te verás... si te va bien”