Tammy Parra y Un Tal Fredo en conflicto por proyectos de apoyo a nuevos influencers

La disputa entre los influencers, Tammy Parra y Un Tal Fredo ha generado una intensa conversación en redes sociales y entre otros creadores de contenido.

La polémica surgió a raíz de las dinámicas que ambos promueven para apoyar a quienes desean crecer en el ámbito digital. Un Tal Fredo, conocido por su Bootcamp en WhatsApp, ofrece consejos prácticos para que los participantes impulsen sus redes sociales.

Por su parte, Tammy Parra anunció un concurso que incluye un viaje a la Ciudad de México, una cena con ella, una sesión de fotos con su marca Tammy Lashes y una masterclass junto a su mercadólogo.

El conflicto comenzó cuando, durante un live, Fredo fue cuestionado sobre el concurso de Parra y respondió de manera despectiva: "Ya salieron las ratas de alcantarilla queriendo apoyar, pero con la compra de un producto".

Además, comentó que su iniciativa era más valiosa porque incluía una charla con un profesional y no solo con "una tiktoker". El comentario llegó a Tammy Parra a través de su canal de difusión en Instagram, donde expresó su indignación al escuchar a alguien a quien consideraba cercano referirse a ella de esa manera.

Parra señaló que sus logros se deben a su esfuerzo, mencionando que no todos tienen la oportunidad de estudiar en instituciones como el Tec de Monterrey, ya sea con o sin beca.

Tammy también publicó un video en TikTok en el que comparó su concurso con promociones comerciales, donde los clientes deben comprar un producto y registrar un código para participar.

Además, cuestionó por qué sus iniciativas no reciben el mismo reconocimiento que otras estrategias similares. La respuesta de Tammy no pasó desapercibida para Fredo, quien publicó un video diciendo: "Tammy Parra, ¿por qué no en vez de criticarme te pones a estudiar?".

En su mensaje, también negó haberla ofendido y agregó que intentó contactarla por WhatsApp para disculparse y aclarar la situación, pero no recibió respuesta.

Parra, en cambio, acusó a Fredo de buscar disculpas privadas mientras continuaba atacándola públicamente. También reveló que rechazó una invitación a su podcast Sin Filtro, diciendo que su intuición le advirtió que no debía asistir.

Finalmente, Fredo respondió en su canal diciendo que no pretendía "silenciar" a Tammy, reiterando que su comentario inicial no era una ofensa y que se alegraba de que ella no participara en su podcast.

El conflicto continúa siendo un tema de interés entre sus seguidores, dividiendo opiniones sobre quién tiene la razón en este enfrentamiento.