Tatuador de Lupillo Rivera revela cuánto le costó cubrir la cara de Belinda

´Tanke Rules´ afirmó que, aunque él sugirió más diseños, Lupillo Rivera "no quería saber nada más" del rostro de Belinda.

El tatuador Antonio Morales, apodado ´Tanke Rules´, reveló cuánto costó a Lupillo Rivera cubrir la cara de Belinda.

Y es que, la elección de Lupillo Rivera sobre el diseño que taparía la imagen de la famosa, ha sido tema de tendencia en redes sociales durante los últimos días.

Mientras algunos hicieron memes del "rayón" que ahora luce Lupillo Rivera, otros arremetieron contra el tatuador y cuestionaron su talento.

Así, ´Tanke Rules´ decidió acabar con los rumores y ofreció más detalles del tatuaje; como el costo, el tiempo y quién eligió el diseño .

En entrevista para Ventaneando, ´Tanke Rules´ contó cómo fue el proceso de creación del tatuaje que terminó por cubrir la cara de Belinda.

Tal como lo mencionó Lupillo Rivera, el diseño del tatuaje fue hecho por su hijo ; quien, en su momento, comentó que ´unos rayones´ serían la mejor forma de ´tapar´ el rostro.

En este sentido, el tatuador no hizo más que replicar el dibujo del hijo de Lupillo Rivera para realizar el tatuaje.

Cabe destacar que, según dijo ´Tanke Rules´, él sí ofreció más opciones al cantante para cubrir el tatuaje original .

Pese a las sugerencias, Lupillo Rivera decidió ´rayar´ el rostro de Belinda porque "no quería saber nada más de él", enfatizó el artista.

Finalmente, el tatuador reveló cuál fue el costo total del tatuaje ´blackout´ que hizo a Lupillo Rivera para cubrir la cara de Belinda.

Si bien fueron cerca de 3 horas de sesión y uso de materiales, ´Tanke Rules´ prefirió no cobrar por su trabajo .

Toda vez que la publicidad que obtendría al ser el responsable de cubrir -para siempre- el rostro de Belinda, le daría más popularidad en redes y ganancias .

"Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme, pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago." ANTONIO MORALES, 'TANKE RULES' Sobre si habría alguna forma de remover el tatuaje

Sin embargo, se dijo seguro de que Lupillo Rivera está conforme con el diseño y no tendría intenciones de modificarlo en el futuro.

Este fue el diseño de tatuaje que eligió Lupillo Rivera para cubrir el rostro de Belinda que adornaba su brazo: