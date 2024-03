Temach revela que se retirará un tiempo de las redes sociales: ¿no soportó las críticas?

El influencer conocido como Temach, cuyo nombre real es Luis Castillejo, ha sido el centro de una acalorada controversia en las redes sociales debido a los consejos controvertidos que ha dirigido exclusivamente a hombres sobre cómo relacionarse con las mujeres y cómo ser un "hombre de alto valor".

Numerosas voces han levantado críticas hacia Temach, acusándolo de promover ideas machistas y misóginas al expresarse de manera denigrante hacia las mujeres. Sin embargo, el creador de contenido ha negado estas acusaciones y ha afirmado ser feminista.

¡El temach se despide!

A pesar de las diferencias de opinión, Temach ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos. Recientemente, compartió un comunicado en sus redes sociales informando a sus seguidores que se tomará un descanso, argumentando que considera que la audiencia no está lista para seguir recibiendo el contenido que ha ofrecido hasta el momento en diversas plataformas digitales.

"Estoy considerando seriamente tomar un descanso. Estoy considerando seriamente darle chance a que se asiente el contenido que he hecho [...]. Siento que ya llegamos a un punto en donde no puedo avanzar porque la gente no está lista, y creo que la única solución es volver a empezar y hablar de seducción otra vez. Entonces, estoy revisando ciertas cosas", expresó el Temach.

Esta declaración ha desencadenado una intensa discusión en las redes sociales, ya que muchas personas especulan que su retiro temporal podría ser resultado de los constantes ataques mediáticos que el tiktokero ha enfrentado debido a la controversial naturaleza de sus temas de conversación.