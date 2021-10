"Tengo el corazón roto": Alec Baldwin sobre el lamentable accidente en el set

El actor Alec Baldwin ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales tras el incidente en un rodaje que ha acabado con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

"No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada", inició.

"Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para entender cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia", agregó Baldwin.

El actor aseguró que está en contacto con el marido de la fallecida y hará todo lo posible para respaldar a la familia.

"Estoy en contacto con su marido ofreciéndole mi apoyo, a él y a su familia. Mi corazón está roto por él, por sus hijos y por todos los que conocieron y amaron a Halyna", dice el actor a través de sus redes.

El equipo de Rust Movie Productions LL, productores de la película, aseguraron hace unas horas vía un comunicado que la filmación de esta historia fue detenida indefinidamente.

"Hemos detenido la producción de la película por un período de tiempo indeterminado y estamos cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe. Estaremos brindando servicios de asesoramiento a todos los que estén relacionados con la película mientras trabajamos para procesar este terrible evento", informaron a Deadline.

Rust es un western sobre un adolescente que huye con su abuelo tras asesinar accidentalmente a un ganadero local.

