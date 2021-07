Tiktoker Naim Darrechi se burla de haber tenido sexo sin condón engañando a sus parejas

Mosaico

Naim Darrechi dijo que mantiene relaciones sexuales sin condón y eyacula dentro de sus parejas argumentando que es estéril.

El tiktoker Naim Darrechi sostuvo en una entrevista que tiene sexo sin condón con sus parejas eyaculando dentro de ellas sin su consentimiento a partir de un engaño.

Luego de las declaraciones del tiktoker, el gobierno de España busca que sea sentenciado por abuso sexual y/o agresión, debido que dichas prácticas sexuales fueron sin consentimiento.

Naim Darrechi asegura ser estéril y aprovecha para eyacular dentro de sus parejas

Naim Darrechi ha sido de los tiktokers más influyentes en España, debido a los 27 millones de seguidores que ha alcanzado en la red social.

Sin embargo, el tiktoker está en boca de todos, después de las declaraciones que hizo para el canal de YouTube de ´Mostopapi´.

Durante la entrevista que se le hizo, Naim Darrechi reconoció no usar condón cuando tiene sexo con su pareja.

"No puedo, me cuesta mucho con condón...entonces no utilizo"

NAIM DARRECHI, TIKTOKER.

Naim Darrechi mencionó que incluso ha pensado que tiene un problema, pues pese a eyacular dentro de ellas ninguna ha quedado embarazada.

"Así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema y nunca ha pasado nada y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema.".

NAIM DARRECHI, TIKTOKER.

Cuando ´Mostopapi´ lo cuestiona sobre si las chicas le dicen algo cuando se enteran que ha eyaculado dentro de ellas, el tiktoker dijo:

"Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril... tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos".

NAIM DARRECHI, TIKTOKER.

Naim Darrechi podría ser sentenciado por abuso sexual

El fragmento de la entrevista al tiktoker Naim Darrechi, se hizo viral y generó críticas debido a sus prácticas sexuales inconscientes.

Debido a ello, Irene Montero, Ministra de Igualdad del gobierno de España, señaló que el tiktoker podría ser sentenciado por abuso sexual y/o agresión.

Las polémicas declaraciones del tiktoker, permitirán que mediante la Ley ´Solo Sí es Sí', sus acciones sexuales pueden ser sancionadas.

"Presumir ante 26 mil seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía".

IRENE MONTERO EN TWITTER.

IRENE MONTERO DICE QUE NAIM DARRECHI PODRÍA SER SENTENCIADO POR ABUSO SEXUAL. (@IRENEMONTERO)

Con la Ley de ´Garantías de la Libertad Sexual´ conocida popularmente como ´Solo sí es sí´, se delimita que "cualquier acto sexual sin consentimiento es agresión".

La Ley que podría ser aplicada al tiktoker es de reciente aprobación en España, pues desde el pasado 7 de julio está en redacción.