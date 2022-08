Tony Meléndez, vocalista de Primavera es hospitalizado

A través de sus redes sociales el Grupo Primavera y su vocalista Tony Meléndez, dieron a conocer la cancelación de varias fechas programadas, debido al estado delicado de salud de su vocalista quien se encuentra hospitalizado.

"Al público en general y medios de comunicación informamos que debido a complicaciones de salud del Sr. Tony Meléndez, se ha tenido que cancelar algunas fechas de este fin de semana pasado, así mismo agradecemos a todos nuestros seguidores por su apoyo, muestras de cariño y buenos deseos hacía Tony Meléndez. Los invitamos a seguir pendientes de nuestras próximas presentaciones", señala el comunicado de prensa emitido por el Grupo Primavera.

Asimismo, a través de un video, postrado en la cama de un hospital el propio vocalista explicó a sus seguidores del porque de la cancelación de sus presentaciones en Ojocaliente y Fresnillo, Zacatecas.

"Tuve un problema médico que me impide ir a formar parte de estos dos eventos y en esta ocasión les mando este mensaje, haciéndoles saber que desafortunadamente el médico no me permite ir a cumplir con estos compromisos, esperamos en el futuro poder reagendar estas", señaló Tony Meléndez en el video difundido en sus redes sociales personales y del grupo Primavera.

"Son temas médicos que desafortunadamente uno no los tiene contemplados y en esta ocasión me resulta imposible ir a cantarles a todos ustedes", señaló el vocalista quien se despidió con un afectuoso saludo para sus seguidores.