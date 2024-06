Trabajadora que asegura haber visto a Sergio Andrade rompe el silencio

El pasado 21 de junio se realizó una modificación en la página de Wikipedia del productor musical, Sergio Andrade, este cambio marcaba la fecha de fallecimiento de Andrade ese mismo día en España. Varios medios comenzaron a circular la nota, entre ellos el programa de noticias de espectáculos, ´Chisme No Like´, quienes no creyeron la noticia y tiempo después desmintieron los hechos.

Se cree que Andrade, cuya carrera como cantante y productor musical se vio opacada por las acusaciones de abuso y explotación en su contra relacionadas al caso ´clan Trevi-Andrade´ en la década de los 90s, fingió su muerte en complicidad de su familia, debido a que, a pesar de haber cumplida una condena, sigue teniendo acusaciones y demandas legales en su contra. Los conductores de ´Chisme No Like´, Javier Ceriani y Elisa Beristain, descubrieron que la página de Wikipedia de Sergio Andrade fue modificada alrededor de 32 veces por una cuenta que correspondía a un familiar del productor, días más tarde, el miércoles 26 de junio el mismo programa dio a conocer que trabajadores del hospital privado Galenia de Cancún habían recibido a un hombre similar a Sergio Andrade, quien trató de pedir atención médica debido a un fallo renal, según el programa, los trabajadores cuentan que otorgó una identificación falsa, cuyo nombre no coincidía con la de su pasaporte a nombre de Sergio Andrade, después de no brindarle la atención el hombre se retiró del lugar.

Trabajadora del hospital rompe el silencio

El equipo de ´Chisme No Like´ consiguió una entrevista exclusiva con una de las trabajadoras que presuntamente atendió a Sergio Andrada, la mujer pidió permanecer en el anonimato y relató cómo fue la experiencia y por qué está segura de que es el mismo productor, la testigo detalló que Andrade fue al hospital el día 22 de junio, un día después a la fecha de fallecimiento que editó la familia en su página de Wikipedia.

La mujer contó que todo fue muy extraño debido a que el hombre se negaba a otorgar una identificación oficial, por lo que no podían brindarle atención médica, la testigo asegura que la identidad de este hombre se trata de Sergio Andrade debido a que la familia que lo acompañaba se le acercó para otorgar su identificación, con la que se dio cuenta de quién se trataba.

"Estaba en silla de ruedas porque al parecer trae problemas renales, pero sí ya se ve mal."

— Trabajadora del hospital, identidad anónima

La testigo anónima, aseguró que Andrade parece estar en un mal estado de salud por su aspecto físico y por estar en una silla de ruedas debido a un fallo renal, además indicó que ha asistido tres veces desde el día 22 de junio hasta que lo pudieron ingresar al hospital Galenia, sin embargo, la mujer dijo que fue trasladado a Mérida debido al miedo de la familia a ser descubiertos por la policía. La trabajadora no pudo asegurar a la cámara si es posible que Andrade regrese o no a Cancún, pero aseguró que escuchó a Andrade decirle a su familia que tenía miedo de morir.

Aunque la trabajadora indicó que fue trasladado a Mérida según sus palabras ella no cuenta con la información del nombre del hospital en el que se encuentra en estos momentos. De ser cierta la declaración de este testigo anónimo, los rumores de que Sergio Andrade fingió su muerte serían verdaderos y seguiría en México escapando de las autoridades.