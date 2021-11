"Trapear no es actuar": Gustavo Adolfo Infante critica a Yalitza Apario

INFOBAE.- Gustavo Adolfo Infante dio una muestra de poco aprecio a la carrera de Yalitza Aparicio, pues menospreció su labor en la cinta Roma, trabajo que la proyectó internacionalmente y gracias al cual obtuvo una nominación como Mejor Actriz en los prestigiosos premios Oscar de la Academia estadounidense.

El periodista se lanzó contra la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, y aseguró que la joven no debería ser considerada como una actriz. Fue en su programa De primera mano donde sus compañeros hablaron acerca de que Carmen Salinas recibió en julio pasado la afiliación al Sindicato de Actores de Estados Unidos, cuyos integrantes podrán votar para determinar a los ganadores del premio Oscar.

Y es que recientemente Yalitza también recibió esa distinción, hecho que Gustavo Adolfo Infante criticó. Así lo dijo: "¿Y Yalitza, yo preguntaré, qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ´Trapea aquí´ ¿Dónde está la actuación?", inició Gustavo Adolfo Infante en su frontal ataque.

Por si fuera poco, el reportero cuestionó la incursión de Yalitza en la industria del cine y calificó a la película que la lanzó a la fama en 2018 como "aburrida".

"Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar, y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma", agregó.

Por último, el especialista en farándula destacó la importancia de la educadora de profesión como representante de la población indígena, sin embargo volvió a arremeter contra su labor y contra la galardonada película del director Alfonso Cuarón.

"Qué bueno que fuiste donde nació, toda esa historia que es muy romántica, es preciosa, dónde nació, y todos la aplaudimos, que la piel morena, la raza de bronce y México unido jamás será vencido, el verde, blanco y rojo, pero ¿qué tiene de actriz? Los indígenas necesitan una voz, un apoyo y una imagen como Yalitza Aparicio, pero dije que la señora no actúa. La película Roma me pareció un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí", remarcó. "El climax en Roma es cuando metía el carro a la cochera".

Las palabras del conductor fueron contrastantes con la de su compañera Mónica Noguera, quien le contestó: "Yo creo, Gus, en verdad que es el paquete de absolutamente todo, es un Cuarón dirigiendo a alguien que nunca en su vida había actuado, que no tenía ni idea de a qué mundo se iba a enfrentar, toda la historia que es la infancia del director, es una película filmada en México. Yo creo que se tomaron muchos factores y a mí me parece subestimar el mencionar únicamente que si trapea o no como una referencia a su actuación".

Sin embargo, el polémico periodista continuó defendiendo su postura.

Yalitza además se ha convertido en un ícono de la moda y un ejemplo a seguir por su activismo social en contra del racismo y otras violencias sufridas por las mujeres. Debido a este impacto, varias marcas la han buscado para hacer entrevistas, sesiones de fotos con ropa de lujo y promoción de sus productos. También se convirtió en una actriz que constantemente aparece en portadas de revista, sin importar el tema.

Hace unos días, Aparicio posó en una revista para caballeros, donde dejó ver un lado que pocos conocían sobre ella, pues su imponente mirada al lado de su fuerte personalidad y los detalles en su look dieron como resultado imágenes inéditas.

Yalitza apareció en el suplemento de salud y belleza Skin, de la revista Bad Hombre. El encargado de la sesión fue el director Alejandro Peregrina, quien también la entrevistó.

"Quiero compartirles este momento maravilloso antes de que pase mas tiempo. Siempre disfrutando de cada momento. Mil gracias chicos @badhombreskin", escribió la oaxaqueña en una publicación de Instagram.