Un Tal Fredo recibe muñeca que siempre quiso de niño

Vaya sorpresa la que se llevó el influencer conocido como "Un Tal Fredo", la Nochebuena, sus padres le obsequiaron un juguete que siempre había querido de pequeño.

A través de sus redes sociales, el joven de 30 años compartió que sus papás le regalaron la muñeca que siempre quiso cuando tenía unos ocho añitos.

"Mis papas me regalaron una Barbie a mis 20 años, llorando en Navidad", escribió en su TikTok.

Después "Un Tal Fredo" contó en su cuenta de IG, que su niño -interno- de ocho años había sanado mucho, destacando que este obsequió tiene un significado de aceptación por parte de sus padres.

"No se imaginan lo que esto significa, y no porque quisiera jugar con una Barbie a mis 30 años, sino por el momento de aceptación que viene consigo. Hoy mis papás me dijeron: te amamos, te aceptamos, te apoyamos y nos disculpamos por todos los años que no pudiste ser tú" sin necesidad de usar palabras. A todxs esxs niñxs allá afuera sepan que todo mejora y que por favor nunca dejen de ser uds mismxs", escribió el influencer.

En el video que compartió se escucha a su mamá que le dice que el regalo es algo que siempre había querido él.

"Disculpa que hasta ahorita te la hayamos entregado", le dijo su padre con voz entrecortada.

Tras abrir el regalo Alfredo se mostró completamente conmovido por este obsequio y abrazó a sus padres agradeciéndoles por este detalle.

"Te queremos mucho hijo, que Dios te bendiga siempre", expresó su mamá mientras su hijo los abrazaba conmovido.