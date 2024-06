Anitta revela que un exnovio abusó de ella a los 14 años

La famosa cantante Anitta, conmovió y sorprendió a sus seguidores tras revelar que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 14 años de edad, por parte de un exnovio.

Fue durante una entrevista concedida al youtuber Roberto Martínez que la brasileña, en un acto de valentía, abrió su corazón y habló acerca de uno de los momentos más difíciles de su vida.

La intérprete de 'Bellekeo' y 'Envolver' mencionó que el abuso que sufrió durante su adolescencia la hizo crear una segunda personalidad.

"Yo tenía 14 o 15 años cuando fui abusada sexualmente y esto me hizo cambiar mi persona totalmente, fue ahí cuando yo inventé mi segunda personalidad, Anitta"

Anitta reveló que el alter ego que creó fue para sobrevivir a la "situación traumática" por la que había pasado y evitar que le volviera a suceder.

"Yo era muy ingenua antes y cuando esto pasó yo pensaba que, si tuviera otra personalidad, eso no me debería de pasar. Porque yo me pondría de tal manera que ningún hombre tendría el coraje de hacer esto conmigo.

"Yo hice este personaje que de verdad muchos hombres tienen miedo. Creé a Anitta como un alter ego para sobrevivir a todo esto".

Finalmente, dijo haber aprendido muchas cosas de lo ocurrido y no victimizarse.

"Hoy un día aprendí a abrazar varias cosas, podré mirar atrás y decir que rescaté algo positivo y aprendí muchas cosas. No toda la gente logra salir de una situación traumática y no voy a decir que lo que me pasó fue bueno, pero él no victimizarse y aprender de eso.. gracias vida"

"Anitta no merece hate, ella tiene una personalidad hermosa", "en sus ojos se nota el dolor", "no fue tu culpa, eres una guerrera Anitta", "con razón transformó totalmente su cuerpo, no solo su personalidad son cosas tan fuertes que bueno que le ayudó a lograr sus metas", cometaron algunos fans tras viralizarse la entrevista y solidarizarse