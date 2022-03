Video: Christian Nodal fue captado con una rubia

Los Ángeles, EU.- A pocas semanas de romper el noviazgo y compromiso con Belinda, Christian Nodal fue filtrado a través de las redes sociales en donde aparece con una misteriosa mujer en los Ángeles.

En el video, se puede apreciar al intérprete originario de Caborca, Sonora, a solas junto a una espectacular rubia, muy del estilo de su ex, con un look similar también a la modelo que eligió para el video de su tema muy sonado "Ya no somos, si seremos".

También lee: ¡Encontronazo!

Así mismo, las imágenes fueron tomadas por el empresario Manuel Zenteno, quien es originario de Puebla, tiempo antes le pidió una fotografía y posteriormente le tomó un video con su cita en el famoso restaurante "Nusr-Et Steakhouse Beverly Hills", del chef viral Salt Bae, famoso por sus deliciosos cortes de carne.

Actualmente, se desconoce el tiempo que duro Nodal en los Ángeles, así como también la identidad de su acompañante.