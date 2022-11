Vinculan a proceso a Chuponcito por acoso sexual

Carla Oaxaca, ex manager de Chuponcito, dio a conocer para el programa Ventaneando que el comediante, José Alberto Flores Jandeter, enfrentará un proceso legal por las acusaciones de acoso sexual por su expareja y otras mujeres con las que trabajo.

"Tuve que recurrir a la tercera instancia que es el amparo, acaba de salir la resolución (..) A partir de este momento el señor se vinculará a proceso, será notificado para poder iniciar un juicio y que se decida la sentencia a la que se tenga que parar, les estaré informando del proceso, pero reitero que estoy satisfecha, ahora sé que la justicia sí existe". señaló la ex manager del comediante.

La ex manager aseguro que ya se hizo la primera audiencia el pasado 26 de Octubre.

La ex-esposa del comediante, así como su propia manager, denunciaron el acoso que sufrían por parte del comediante entre el 2017 y el 2020, después de estas primera denuncias, más mujeres se unieron a la mujeres violentadas, asegurando también ser víctimas de Chuponcito.

Fue en junio de 2021 cuando Alberto Flores incluso publicó un video donde se dijo inocente y aseguró que las personas no lo conocían realmente.

"Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo, su cariño y también a los que tristemente juzgan sin saber, juzgan sin conocer aquí, pero pues son pocos y pues no pasa nada (...) no importa por qué insultar cuando no me conocen o no conocen a Alberto Flores", mencionó.