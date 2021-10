¡Vuelve el tío Lucas!; Los locos Addams vuelven al cine

Hace un par de años la Familia Addams llegó a la pantalla grande de la mano de Conrad Vernon y aunque se pudo quedar ahí, el director decidió crear una secuela. Las segundas partes nunca son fáciles y era particularmente retador hacerlo con personajes tan icónicos.

¿Cómo se pueden crear nuevos escenarios conservando a Homero, a Morticia, Merlina, Pericles y al tío Lucas como los adora el público? Las locuras y las excentricidades macabras de la familia vuelven de nueva cuenta, ahora con ´La Gran Escapada´.

En esta ocasión, los Addams se embarcan en un viaje con el que tratarán de afianzar lazos familiares y en el que terminarán viviendo momentos terroríficamente divertidos. Excélsior Digital pudo platicar con Susana Zabaleta, quien le da voz a Morticia y con Gloria Aura, la pequeña Merlina, quien ahora protagoniza la cinta.

"Estoy muy feliz de poder darle vida nuevamente a Merlina, una Merlina que desde el 2014 está en mi vida. Esta nueva aventura que ahora se centra en ella ha sido todo un reto, pero un reto muy bonito. Me enorgullece mucho participar en este proyecto porque es una familia que une generaciones", afirmó.

Por su parte Susana aseguró que todas las familias tienen un poco de los ´Adams´.

"Los Adams son esa familia rara que todos conocemos. Cada familia tiene sus excentricidades, cada familia es un mundo, por eso todos nos identificamos tanto. ¿Qué es una familia normal? PERO ¿por qué querer ser una familia normal?", cuestióna la actriz.

Los chicos ahora están en la ´edad de la punzada´, no quieren ni ver en pintura a sus padres. Lo que podría ser una aventura para reconectar terminará distanciando a la familia y rompiendo lazos. En esta travesía Merlina aprenderá a valorar a sus seres queridos y entenderá que cada uno es especial a su manera.

"Merlina me ha enseñado muchas cosas. Yo tenía el ´síndrome de la niña buena´, el querer agradarle a todo el mundo y de pronto llega ella a mi vida y me enseña que ser diferente no es malo, al contrario. Todo el tiempo ella trata de ser parte de un mundo en el que no encaja, sin embargo, nunca pierde sus convicciones ni su forma de ver la vida. Todos los demás son los raros, tiene esta seguridad en su rareza que creo ahora es el discurso que se está dando en el mundo ´Abrazar las diferencias", finaliza Gloria.

La cinta se estrenará en cines este próximo jueves 14 de octubre.