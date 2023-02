Warner Bros promete mas películas en el mundo del Señor de los Anillos

Warner Brothers y New Line sorprendieron a todos los fanáticos de la literatura de J.R.R. Tolkien, pues aseguraron que se buscara crear nuevas películas que están basada en los libros del famoso autor ingles, tales y como El Silmarillion, Cuentos inconclusos, La Caída de Númenor, etc.

Fue David Zaslav, actual CEO de Warner Bros, quien aseguro que la empresa también tendrían nuevas películas ambientadas en el mundo de Harry Potter, asi como del Señor de los Anillos, destacando que se logro un acuerdo con Embracer Group AB, dueños de Middle Earth Enterprises, quienes tiene los derechos de las obras de Tolkien.

El sitio Variety, señala que los creativos detrás de las exitosas trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, Peter Jackson, Fran Wlsh y Phillipa Boyens, no participaran en estas nuevas entregas en el universo de Tolkien, aunque se espera que también se integren.

Aunque se desconoce el numero de películas que saldrán, se espera que sean múltiples entregas basadas en los libros del autor ingles.

Hasta el momento se sabe que el próximo filme basado en los trabajos de Tolkien, es The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, película que se ambienta 183 años antes de los eventos de El señor de los anillos, donde se contará la guerra del Cuernavilla y el Abismo de Helm, uno de los lugares claves de las películas.