Wendy envía contundente mensaje a Verástegui sobre su relación con Trump

La ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, nuevamente se pronunció contra el excandidato a la presidencia de México, Eduardo Verástegui, quien cuestionó su identidad de género destacando que la influencer es hombre, en un programa de televisión.

Guevara fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, y habló sobre la amistada del excandidato a la presidencia con Donald Trump, luego de que Verástegui le regalará una imagen de la Virgen de Guadalupe al expresidente de Estados Unidos.

"Se me hace bien raro que sea tan católico y siempre ande criticando al prójimo, entonces yo creo que eso está raro, ¿no?", mencionó la integrante del clan de 'Las Pérdidas'.

"Ahí puedes ver la doble moral de la gente, en vez de andar en todo eso, debería de ser un poquito más respetuoso y no meterse en las vidas ajenas de otras personas, pues bueno, ya saben, ahí podemos ver cómo, bueno, la doble moral de cada quien", añadió.

Sobre las declaraciones que hizo Eduardo en su contra, Wendy señaló que el actor y productor mexicano solo lo hace para mantenerse vigente en programas de televisión y redes sociales.

"Cada quien, yo creo que todos pensamos diferente, nada más lo que importa es no meterte en las vidas ajenas de otras personas, no andar opinando en lo que no te importa, y bueno, el señor quiere foco y foco va a tener", indicó la también youtuber.

Finalmente, antes de retirarse, la creadora de contenido le envió un contundente mensaje a Eduardo Verástegui sobre la relación y presunta amistad que mantiene con el exmandatario estadounidense.