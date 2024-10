Wendy Guevara le responde a Adrián Marcelo por llamarla hombre

La Casa de los Famosos México ya llegó a su fin; sin embargo y pese a haber abandonado la competencia, Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar.

En esta ocasión, la polémica se desarrolló en medio de las miles de publicaciones que se realizaron tras la final del reality show, en la cual Mario Bezares "Mayito" se coronó como ganador del primer lugar.

Tras conocerse que "Mayito" había ganador, Adrián Marcelo publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que Mario era el "segundo hombre que gana de forma consecutiva".

Usuarios de redes interpretaron este mensaje haciendo alusión a que en la primera temporada del reality había sido ganado por Wendy Guevara que, como es bien sabido, es una mujer trans.

Lo escrito por Adrián Marcelo no fue del todo bien visto por algunos usuarios, sobre todo, por aquellos que son fanáticos de Wendy Guevara y quienes no dudaron en compartirle a la influencer lo que Adrián Marcelo había escrito.

"¿Qué más se puede esperar de ti? Lo bueno que la gente se dio cuenta que tu "humor" solo es transfobia, misoginia y homofobia y por eso no vas a pasar del Youtube, que, si bien te da buen dinero, nada te va a dar el cariño de un México qué tanto anhelabas", escribió un usuario de la red social X.

Por su parte, Wendy no se quedó callada y este lunes respondió al mensaje hecho por el youtuber regio, aunque claro lo hizo muy a su estilo.

"Siempre lo he dicho ese chiste ya está bien choteado, hay que actualizar más bebé. Ya no me etiqueten en lo de que dice Adrián que segundo hombre que ganó. Yo muy perra dije: 'Si gana un hombre sería espectacular, porque obvio ya ganó uno con implantes'", dijo.

Wendy reiteró a sus fans que dejen de etiquetarla en esta clase de publicaciones, pues le provocaba flojera saber sobre Adrián Marcelo.