Wendy Guevara llevará a Marlon de vacaciones; fans se molestan

Ciudad de México.- La amistada de Wendy Guevara y Marlon Colmenarez no es aceptada por los fanáticos de la influencer, quienes señalan al modelo de aprovecharse de la fama y el dinero de la influencer.

Wendy reveló en una ocasión haber estado enamorada de Marlon, actualmente niega seguirlo, sin embargo, tantos sus amigas 'Las Perdidas' y 'Las Robustas', como sus seguidoras, mencionan que Guevara muere por él.

Paola Suárez, quien es la otra 'Perdida', se vio involucrada en una pelea con el modelo, debido a que durante la estadía de Wendy en La Casa de los Famosos México, 'Paolita' dijo en diversas trasmisiones que, casi le rogaba a Colmenarez para que fuera a gritarle y a apoyar a 'Wenchis' debido a que era a quien más mencionaba.

Fue hasta las últimas semanas que se le vio al modelo apoyando a Wendy, quien desde que salió del famoso reality, no se ha despegado del Marlon, a pesar de que sus fans le dicen que solo se provecha de ella y que quiere quitarle el dinero que ganó.

Incuso, sus seguidoras le han dicho que dejarán de verla en redes sociales si sigue juntándose o hablándole a Colmenzarez. Pero a la influencer no le importó y les dijo que dejarán de seguirla.

"De verdad discúlpenme, pero ahí está un botón que dice dejar de seguir, no me importa, de verdad hermanas y lo digo en buen plan, no les voy a hacer caso, no van a mandar en mi vida", dijo molesta.

Posterior, les comentó que se irá de vacaciones sola con él. "Pues me voy a ir de vacaciones, yo a la playa con Marlon, nada más hermanas, esas que me ponen que no, no ma*** es mi vida, yo puedo salirme con quien quiera, pinc*** locas", destacó.

A sus fans no les pareció la decisión de la trans, dijeron estar decepcionadas y la llamaron hasta "malagradecida" por no hacerle caso a ellas.

"Dejemos de ver a Wendy, si no hay vistas, no hay dinero, y sin dinero no hay Marlon", "qué decepción contigo Wendy", "de verdad que ya no tiene remedio", "qué malagradecida eres con nosotras que nos preocupamos por ti, Marlon solo te usa", fueron algunos comentarios.