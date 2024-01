Wendy Guevara revela cómo fue la agresión que sufrió Paola Suárez

La influencer Wendy Guevara salió a hablar sobre la agresión que sufrió a su amiga Paola Suárez, quien también es del clan de 'Las perdidas', a pocas horas de haberse comprometido.

Wendy fue quien confirmó los hechos a través de redes sociales, donde mencionó que los golpes propinados a Paola le provocaron un hematoma en el ojo, y también ocasionaron una desviación en su tabique nasal; por lo cual la youtuber necesitará de una cirugía.

"Su novio la golpeó, yo (Wendy Guevara) la verdad no había querido decir nada, ni Evelyn, ni nadie, pero no quisimos decir nada por respeto, sino hasta que ella (Paola Suárez) lo dijera. Ella ahorita no puede hablar mucho, porque le duele mucho, tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, entonces tiene (que hacerse) una cirugía en la nariz, pero hasta que ella se desinflame", reveló Guevara.

Horas más tarde, Paola subió una fotografía en la que aparece postrada en una cama de hospital, con moretones en el rostro tras la golpiza que sufrió, y dio a conocer que los médicos le informaron que está a punto de perder un ojo y que tiene dos costillas fracturadas.

"No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio", escribió en su cuenta de Instagram.

Posterior, el prometido de la influencer, José de Jesús, dio su versión de los hechos, luego de que se diera a conocer que se encontraba prófugo por la golpiza que presuntamente le dio a su pareja.

"No, yo no me estoy escondiendo, de hecho estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda contra la de ella, y todo lo que dicen en redes sociales de que yo estoy prófugo y que me estoy escondiendo, pues no es cierto, por eso yo vengo aquí a dar la cara", señaló.

Además, fue cuestionado sobre si había ocurrido una pelea entre ellos y que detallara qué había pasado exactamente que llevó a Paola a ser hospitalizada de emergencia.

"Pues los dos andábamos drogados, y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé y se cayó, y, a lado de su cama hay una lámpara, y ahí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué.

"De lo que dicen que yo la aventé del balcón, no es cierto porque yo ya estaba afuera, y cuando yo ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó", agregó.

Wendy relata lo que pasó

A través de sus redes sociales, Wendy Guevara salió a relatar cómo fue la agresión que sufrió su amiga, dando a conocer que hay unos videos en los que se observa y confirma que Paola fue quien se aventó del balcón de su casa.

De acuerdo con lo revelado por la ganadora de La Casa de los Famosos México', José de Jesús, dejó encerrada a Suárez para robarle dinero, por lo que la afectada se lanzó desde el segundo piso de su domicilio para salir y alcanzar a su prometido, quien se había robado un dinero de ella.

"Hay unos videos donde Paola se avienta desde el segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero, cierra la puerta y deja a Paola encerrada, agarra la moto, se le cae, y Paola estaba gritando desde el balcón, entonces se tuvo que aventar del balcón para caer en la caja a de su camioneta que la pone en la cochera

Guevara reveló que Paolita logró alcanzar a su prometido y pudo recuperar su dinero, sin embargo, regresó golpeada con la cara ensangrentada, casi desfigurada y hasta con la blusa rota.

"Ella midió para caer a la caja de su camioneta, entonces ella cae a la caja de la camioneta, luego se para y se avienta al suelo y corre atrás de él, y el dinero sí lo recuperó.

"Paola caminó descalza, se ve (en los videos de cámaras de seguridad que no han sido revelados), que viene caminando y con toda su lisa rota, con los pechos de fuera, y toda sangrada", agregó.

Paola Suárez ya interpuso la denuncia

A través de sus redes sociales, Paola Suárez dio a conocer que ya puso desde el hospital una denuncia ante el Ministerio Público, en contra de su prometido José de Jesús, tras haberla golpeado.

"Me duele la cabeza, traigo el tabique de la nariz quebrado, traigo también las costillas fracturadas y bolas en la cabeza de que me daba golpes en la cabeza, y yo me tapaba, luego con un vaso me pegó en la cara.

"Lo único que quiero comentarles es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda", añadió.