'Will actuó de forma exagerada" Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith no está "enojada con" Will Smith después de que abofeteó a Chris Rock en los Oscar de 2022 , pero "desearía que no" tuviera contacto físico con el comediante.

"Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada", dijo una fuente en exclusiva a Us Weekly sobre la situación actual de la pareja.

Durante la 94ª entrega anual de los Premios de la Academia, Rock, de 57 años, hizo una broma sobre la cabeza rapada de la estrella de Girls Trip . Después de que Pinkett Smith, de 50 años, puso los ojos en blanco ante el comentario, su esposo, de 53, se acercó al escenario y abofeteó a la alumna de Saturday Night Live .

"Will Smith me acaba de dar una paliza", dijo el nativo de Carolina del Sur en imágenes censuradas que luego circularon en línea. Mientras regresaba a su asiento, la estrella de Suicide Squad le gritó a Rock que "mantenga el nombre de mi esposa fuera de su maldita boca". La estrella de Grown Ups respondió que no volvería a hablar de Pinkett Smith.

El incidente se produjo tres meses después de que la actriz de Scream 2 recurriera a las redes sociales para abordar su pérdida de cabello como resultado de la alopecia . "Ahora, en este punto, solo puedo reírme. Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea aquí", dijo sobre su cuero cabelludo a través de Instagram en diciembre de 2021. "Ahora esto va a ser un poco más Es difícil para mí ocultarlo, así que pensé en compartirlo para que no hagan preguntas, pero ya saben, mamá va a poner algunos diamantes de imitación allí y voy a hacerme una pequeña corona.

A principios de ese año, Pinkett Smith se entusiasmó con el apoyo de su esposo en medio de su decisión de afeitarse la cabeza.

"Le encanta", dijo el nativo de Maryland durante un episodio de septiembre de 2021 de Red Table Talk . "Era justo el momento. Estaba listo para ese tipo de expresión y liberación. Estoy tan contenta de haberlo hecho. Fue una experiencia tan hermosa y tanta libertad. Me siento más conectado conmigo mismo y con el gran buceo de una manera muy especial. Yo estaba como, 'Ya lo superé'. Fue ese momento. Yo estaba como, 'Terminé. Ya terminé con la preocupación. He terminado con el cuidado. Ya terminé'".

Según la información privilegiada, la alumna de A Different World no quería que Smith se involucrara en un altercado para defenderla . "Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí", compartió la fuente. "Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Pero ella estará a su lado".

La pareja, que está casada desde 1997, recibió el apoyo de sus seres queridos en medio del escándalo . "Protegen a su familia. Son todo acerca de su familia y sus hijos. Han hecho todo lo posible para construir esta vida para ellos mismos", continuó la fuente sobre la pareja, que comparten a su hijo Jaden, de 23 años, y a su hija Willow, de 21, juntos . "Están muy protegidos en sus propias vidas y hacen lo mejor que pueden para proteger a sus seres queridos".

Desde el incidente, Smith emitió una disculpa por las acciones "inaceptables e inexcusables" que tuvieron lugar durante la entrega de premios. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió a través de Instagram el martes 28 de marzo.

La estrella de I Am Legend agregó: "También me gustaría disculparme con The Academy, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que miran alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros".

Pinkett Smith, por su parte, aparentemente reaccionó a la situación cuando compartió una cita de Instagram el martes 29 de marzo, que decía: "Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso".