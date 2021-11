Will Smith al borde del llanto confiesa que pensó en suicidarse

VOX POPULI NOTICIAS-. El famoso actor Will Smith hizo fuertes revelaciones, pues confesó que en algún momento pensó en suicidarse, esto lo dio a conocer en el primer tráiler de su docuserie "The Best Shape of My Life". A través de su cuenta oficial en YouTube, el actor estadounidense compartió un adelanto de su próximo proyecto donde también mostrará su proceso para bajar de peso.

Además, en esta docuserie no solo se verá la transformación física de Will Smith, también reflejará los cambios emocionales del actor. De acuerdo con el tráiler "The Best Shape of My Life´, publicado el pasado 29 de octubre, Will Smith no solo compartirá su evolución física, también sus cambios emocionales.

Y es que, ´The Best Shape of My Life´, documentará todos los detalles con respecto a las rutinas de ejercicio, alimentación y algunos momentos familiares dedicados a la introspección y a la reflexión. En el tráiler, Will Smith narra que en 20 semanas se revelaron cambios físicos y mentales que no esperaba.

"Cuando inicié este proyecto pensé que estaba en camino al mejor momento de mi vida físicamente, pero mentalmente estaba en otro lado"

El actor confesó que en algún momento de su vida consideró el suicido, pero los motivo no están claros. "Estoy escribiendo mi libro donde contaré cosas sobre mi vida personal que nadie sabe".

El actor también agregó que ´Will Smith´ -el Hombre de Negro, la estrella de cine- es un personaje cuidadosamente construido para ocultar sus sentimientos de cobardía, esconderse del mundo y cuidarse a sí mismo.

Esta docuserie es un proyecto producido en conjunto entre YouTube y Will Smith. El documental tendrá un formato de serie/documental/reallity show y se estrenará el 08 de noviembre a través de YouTube. De acuerdo con Will Smith, este proyecto mostrará cómo vivió el proceso de perder 20 libras (9 kg) en 20 semanas y, al mismo tiempo, concluir con su libro de memorias.