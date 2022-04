Will Smith ingresa a clínica de rehabilitación, quiere aprender a sobrellevar el estrés

Tras la polémica en la que se vio envuelto Will Smith quien acaparó toda la atención en la pasada ceremonia de los Óscar por la cachetada que le dio al cómico Chris Rock en medio del escenario, poco antes de recibir su primera estatuilla dorada por su papel en "King Richard".

Según información de The Sun, Will Smith recibirá ayuda profesional después de ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación exclusivo lleno de lujos y comodidades, solo al alcance de los más acaudalados, pues el actor necesita ayuda para manejar los elevados niveles de estrés y aislarse del ruido mediático y del sinfín de críticas que no ha dejado de recibir tras la agresión.

"Will está muy afectado y necesita ayuda para lidiar con el estrés", ha expresado el citado informante en una conversación con el medio británico.

"Esta es una de las luchas más duras de su carrera, tiene que hacer examen de conciencia y averiguar cómo saldrá adelante después de todo lo que ha ocurrido", añadió sobre su estado de ánimo que se ha llevado tras la reacción tan impulsiva en los premios Oscar.