Will smith nega cualquier vinculo con Sean "Diddy" Combs

Will Smith negó categóricamente cualquier vínculo con el caso que involucra al rapero Sean "Diddy" Combs, quien enfrenta acusaciones de tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución tras ser detenido en septiembre. En medio de la controversia que rodea al rapero, el actor estadounidense aprovechó una reciente presentación en The Observatory North Park, en San Diego, para desmentir las especulaciones que lo relacionan con las polémicas fiestas de Diddy.

"No he estado cerca de ese hombre, no he hecho ninguna de esas estupideces. Así que cada vez que lo oigan, si alguien dice eso, es una maldita mentira", declaró Smith ante el público. Visiblemente molesto, el actor también pidió a los usuarios de redes sociales que dejen de asociarlo con "cualquier loco" y bromeó al decir que ya tiene suficiente con sus propios problemas. "Ya me he metido en suficientes problemas, no me metan en los problemas de los demás", comentó.

Rechazo a memes y rumores

Smith también expresó su descontento con los memes y publicaciones en redes sociales que lo vinculan con Diddy, calificándolos como "basura". Aunque reconoció que algunos le parecieron divertidos, hizo un llamado a detener la difusión de rumores y bromas en su contra. "Quiero decirlo muy claramente: no tengo nada que ver con Puffy, así que pueden parar todos esos memes. Pueden parar toda esa basura", afirmó el actor.

La declaración de Will Smith se produce en medio de una ola de demandas y acusaciones contra Diddy, quien ha sido señalado por varias mujeres de abuso y conducta inapropiada. El caso ha generado gran atención mediática y ha salpicado a diversas figuras del espectáculo a través de especulaciones, las cuales Smith ha decidido abordar directamente para evitar más confusiones.

Con estas declaraciones, el actor busca desvincularse de una polémica que, según él, no le corresponde, mientras continúa enfrentando su propia cuota de escrutinio público tras incidentes recientes en su carrera.