Ya tenemos tráiler de The Walking Dead, temporada final

La tan esperada última temporada de "The Walking Dead" se estrenará el 23 de agosto por Fox; dando comienzo a los primeros ocho episodios de una temporada que finalmente se dividirá en tres partes.

Antes de la fecha de estreno, AMC ha revelado un nuevo tráiler en el que aparecen dos nuevos miembros del reparto que se incorporan a la serie, al tiempo que ha compartido nuevos detalles sobre el final. Durante el panel virtual de "The Walking Dead" en la Comic-Con, se reveló el primer tráiler completo de la última temporada tras varias semanas de teasers.

Además, en el panel se anunció que Laila Robins y Josh Hamilton se unirán al reparto de la serie como la gobernadora Pamela Milton y Lance Hornsby.

Aunque "The Walking Dead" concluirá el próximo año, eso no significa que la franquicia en sí vaya a quedar inactiva. AMC ya ha dado luz verde a una serie secundaria centrada en Daryl Dixon y Carol Peletier, cuyo estreno está previsto para 2023. Además, los spinoff "Fear The Walking Dead" y "The Walking Dead: World Beyond" volverán con sus respectivas séptima y segunda temporadas este octubre.

Según Jeffrey Dean Morgan, que interpreta al personaje de Negan, se está hablando de una posible serie spinoff centrado en el personaje.

Finalmente, "The Walking Dead" llegará a la gran pantalla en forma de trilogía cinematográfica protagonizada por Andrew Lincoln, que interpretó a Rick Grimes antes de abandonar la serie en su novena temporada.