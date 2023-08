Yahritza confiesa que tuvo miedo de salir de su casa por las críticas en su contra

La vocalista del grupo musical de regional mexicano "Yahritza y Su Esencia", Yahritza Martínez aseguró que esta ha temido a salir de su casa por miedo que hagan algo a ella o a sus familiares después de que estos fueron duramente criticados en las redes sociales.

en una entrevista con Pepe Garza, conocido youtuber y locutor de música regional, la mexico-americana dio a conocer cómo fue su vida después de ser fuertemente criticada.

En sus propias palabras, Yahritza expresó: "Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan."

Yahritza, otro miembro de la banda, aclaró que sí consumen comida mexicana y que las preferencias de Mando estaban relacionadas con asuntos de salud, no con falta de aprecio por la auténtica comida mexicana.

A pesar de que los hermanos ofrecieron disculpas públicas, las críticas no cesaron e incluso, tuvieron que cancelar algunas presentaciones en nuestro país, debido a fuerte controversia por la que estaban pasando