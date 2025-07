Yahritza pide perdón a México: "Si perdonaron a su ex, perdónenme a mí también"

Yahritza Martínez, vocalista del grupo Yahritza y su Esencia, lanzó un mensaje de disculpa hacia el público mexicano a través de un video que rápidamente se viralizó en TikTok. En él, la cantante interpreta su tema Soy El Único mientras sobrepone la frase: "Si perdonaron a su ex, perdónenme a mí también, porfa". El clip de apenas 15 segundos superó los 3 millones de visualizaciones y desató una ola de reacciones divididas entre los usuarios.

Algunos seguidores le pidieron que dedicara una canción contra figuras públicas como Florinda Meza o Ángela Aguilar para demostrar su arrepentimiento, mientras que otros le recordaron que ella no es mexicana, sino originaria del Valle de Yakima, Washington, en Estados Unidos. Comentarios como "No necesitas el perdón de nadie, sé tú misma" y "Mi ex habló mal de mí, pero de mi México jamás" evidencian la polarización en redes.

La disculpa llega después de una controversia que surgió en 2023, cuando Yahritza y sus hermanos, integrantes de la agrupación, realizaron comentarios negativos sobre México, principalmente sobre su gastronomía y aspectos culturales. Durante una entrevista, mencionaron su preferencia por alimentos más "secillos" y expresaron su rechazo a ciertos sabores tradicionales, además de criticar la contaminación auditiva de la Ciudad de México.

Este episodio dejó una huella que ha complicado la aceptación del grupo en México, por lo que este intento de reconciliación busca recuperar la confianza y el cariño del público.