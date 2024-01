'Yo ya lo perdoné': Paola Suárez perdona a su ex tras haberla golpeado

La integrante de 'Las Perdidas', Paola Suárez, reveló recientemente que ya perdonó a su exprometido Jesús 'N', quien la golpeó brutalmente y la dejó con dos costilla fracturadas. .

Cabe recordar que el pasado 10 de enero, Paola Suárez fue trasladada de emergencia a un hospital y estuvo a punto de perder un ojo luego de haber sido víctima de violencia física por parte de su expareja.

En los últimos días, se ha visto a la youtuber siendo consentida por sus amigas, realizando transacciones en vivo, hablando con sus seguidoras e intentando regresar a la normalidad tras el lamentable episodio que vivió.

Fue durante una entrevista concedida al programa de ´Hoy´ donde la amiga de la ganadora del reality de La Casa de los Famosos México, reveló que ya perdonó a Jesús 'N', y que no era la primera vez que la golpeaba.

"Yo ya lo perdoné. Estaba aquí acostada, me encomendé a Dios, a una virgencita que tengo ahí y lo perdoné", mencionó la creadora de contenido.

"Si la justicia lo perdona, no lo perdona, hace o deshace, yo siento que algún día va a pagar todo lo que me hizo, hace o va a hacer. Creo que el único que tiene el poder de hacer justicia aquí es Dios. De este mundo no nos vamos sin pagar todo lo que hemos hecho", agregó.

Propuesta de matrimonio fue falsa: Ex de Paola

El ex y agresor de la influencer Paola Suárez reveló que la viral propuesta de matrimonio de ellos fue completamente falsa.

En una entrevista concedida para el programa 'De primera mano', José de Jesús dio a conocer que su compromiso no fue real, y acusó a la youtuber de haber sido ella quien le pidiera que llegara con el anillo.

"Estábamos bien en el bar, estábamos bien y de hecho esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo, era una broma", inició.

Además, destacó que sólo grabaron el video para haber publicidad en redes sociales para obtener más seguidores, incluso confesó que no le gusta salir en cámaras, dato que anteriormente ya había confirmado en una ocasión en un en vivo Paolita.

"Ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad para ella porque a mí no me gusta salir en cámara", reveló, y agregó que Suárez le dijo que se arrodillara en la supuesta pedida falsa para el video.