Yolanda Saldívar asegura ser una "presa política" y pide ser liberada

Familiares de Yolanda Saldívar, la mujer que le quitó la vida a Selena Quintanilla, asegura que esta es una presa política y afirmó que esta debería salir de prisión debido a que el disparo que le quitó la vida a la Reina del Tex Mex fue accidental.

"Ya es suficiente. En este momento se siente como una prisionera política. Está lista para salir de la cárcel porque cree que ha cumplido con creces su condena", dijeron sus familiares a The New York Post.

En el más reciente documental de Peacock, "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", la asesina de Selena señala que esta fue condenada antes del juicio por el ojo público debido a la fama de la cantante.

"Fui condenada por la opinión pública incluso antes de que comenzara mi juicio", expresó mientras reafirmó que nunca fue su intención de matar a la estrella de 23 años.

Yolanda Saldívar conseguirá su libertad condicional en marzo de 2025, pero sus familiares piden piedad y ya se le otorgue la libertad, señalando que ya pagó por su crimen.

Saldivar ha estado tras las rejas desde el 31 de marzo de 1995, cuando mató a tiros a la cantante en un hotel de Corpus Christi, Texas, tras una discusión, Saldívar le disparó por la espalda a la famosa, quien murió horas más tarde en un hospital.