YosStop reapareció supuestamente desde la prisión para hablar sobre su proceso legal

Mosaico

Desde la cuenta de Instagram de la influencer, apareció un mensaje que confundió a sus seguidores

Aunque actualmente, la influencer YosStop está presa en el penal de Santa Martha Acatitla, en sus redes sociales apareció un mensaje con el que busca defenderse de su posible participación en la distribuición de pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez, joven que fue violentada por cuatro jóvenes y la acusa de revictimizarla por varios años en diversas plataformas web.

Yoseline Hoffman fue detenida la noche del martes en su vivienda en la colonia Narvarte de la Ciudad de México y llevada al penal de Santa Martha Acatitla en el oriente de la Ciudad de México, donde permanecerá ya que le dictaron prisión preventiva. Es decir, mientras se define si es culpable o no, permanecerá encarcelada. Podría llegar a ser sentenciada con al menos siete años de prisión.

En este sentido, sorprendió a sus casi 6.9 millones de seguidores cuando durante la noche del pasado viernes reapareció en Instagram para compartir su sentir al enfrentarse a este proceso, que según ella o quien hizo la publicación, su detención ocurrió no por ser “peligrosa”, “lasciva” o “culpable”, sino por “terminalogía”.

“Estoy privada de mi libertad por terminalogía. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea lasciva”, comentó desde sus historias de Instagram.

Hasta el momento, en esta red social no se ha hecho más mención del comentario y se desconoce si YosStop tuvo la oportunidad de hacer la publicación desde el penal de Santa Martha Acatitla o alguna persona cercana a ella lo hizo.

Era el año 2018 cuando Ainara Suárez, de entonces 16 años, acudió a una fiesta con compañeros de la preparatoria. Ingirieron bebidas alcohólicas y después lo que ella menos pensaba: ellos la agredieron sexualmente. Y no solo eso, lo grabaron y lo difundieron casi enseguida. La pesadilla de la víctima se viralizó.

Lamentablemente eso no fue todo. Una youtuber, conocida como YosStop, con al menos cinco millones de seguidores en Youtube, la revictimizó en un video. También se jactó de tener en su poder esas lastimosas imágenes. La llamó “puta” en distintas ocasiones.

Ainara pasó desde entonces un calvario. Ha contado en distintas ocasiones que fue amenazada hasta de muerte. Además de insultos y toda clase de vejaciones. Un grupo de chicas incluso la golpeó. También esa hiriente escena se desbordó en redes. También esas imágenes fueron juzgadas por Yoseline. También en ese momento la insultó.

Pero al parecer YosStop no estaba consciente de que en sus juicios emitidos estaba confesando que tenía el video de una menor de edad en el instante en que es violada sexualmente. Eso en México se considera posesión de pornografía infantil y es un delito que podría alcanzar una pena de cárcel de siete años