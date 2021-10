YosStop se cuestiona: ¿Por qué hay gente que disfruta la desgracia ajena?

En una nueva reflexión desde la cárcel Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, cuestionó sobre cómo hay gente que disfruta la desgracia ajena .

A través de Instagram, YosStop recordó que septiembre es un mes marcado por la unión entre los mexicanos. Sin embargo, la youtuber pidió seguir unidos para el bien común.

Gerardo González compartió una nueva reflexión de YosStop en Instagram. En esta ocasión el mensaje de la youtuber fue sobre el mes de septiembre y cómo a pesar de las desgracias los mexicanos han logrado salir adelante.

"Platicábamos del miedo que nos generaba septiembre y Yoss escribió lo siguiente" GERARDO GONZÁLEZ YosStop

destacó que septiembre siempre ha sido un mes complicado para los mexicanos, ya que es recordado como un mes caótico por los temblores que han marcado este mes.

"¡UFF Septiembre!... ¡Qué mes tan caótico! Temblores, huracanes, peleas, caos mundial, caos por todos lados" En su mensaje, YosStop reconoció que cuando se acerca septiembre las personas comienzan a prepararse para las catástrofes.

"¿Por qué siempre en Septiembre? Honestamente no lo sé, ¿tiene explicación científica?, ni idea, pero siempre que se acerca este mes ya se siente que hay que irse preparando" YosStop

cuestionó que solo ante los desastres es cuando la gente se une y se muestra el apoyo entre las personas.

"Una persona aquí me dijo que es el mes en el que más deberíamos estar juntos... ¿Será? Tal vez porque sólo en los desastres es cuando realmente nos unimos y cada quien saca a relucir el tipo de persona que es" Sin embargo destacó que no debería ser de esa manera, ya que las personas deberían de unirse para el bien común sin importar el mes o el año en el que nos encontremos. "Pero yo creo que no debemos esperar a septiembre o a un desastre, deberíamos estar unidos para el bien común" En este sentido YosStop , puntualizó que las personas deben de dejar sus diferencias de lado y ayudar a las personas que lo necesitan y también a las que no.

"Dejando las diferencias de creencias a un lado, simplemente ayudar a quien lo necesita y a quien no lo necesita también si se puede"

YosStop cuestionó en su mensaje en Instagram que haya personas que disfrutan con la desgracia ajena.

"¿Por qué permitimos que nos separen diferentes ideas?, ¿Por qué hay gente que incluso disfruta y goza la desgracia ajena?" Para finalizar su mensaje, YosStop

destacó que la vida sigue mandando desgracias para despertar a las personas y unirlas. Es por ello que les pidió a sus seguidores que siempre traten de ayudar a las personas.

"Ya se va septiembre, pero acuérdate de él, porque la vida nos va a seguir mandando desgracias para unirnos y despertarnos. Buenos días, ¿Ya despertaste? Pregúntale a los demás en qué les puedes ayudar"

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato le mandaron mensajes de apoyo y aliento.