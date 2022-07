YouTube cierra todas las cuentas de Yosstop

Ciudad de México.- Los problemas para Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop aún no terminan pues ahora reveló que YouTube le cerró todas las cuentas donde subía y monetizaba contenido.

La información la dio a conocer a través de sus historias de Instagram y señaló desconoce por qué la plataforma de videos tomó esta decisión.

"Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón; también el de Gerardo y no sabemos por qué. Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo.

"Y si fue por mi problema legal, pues eso ya tiene mucho tiempo, yo ya no tengo antecedentes y si hubiera sido el caso, lo habrían hecho desde hace tiempo, ¿por qué hasta ahorita?", señaló la youtuber.

Hasta el momento YouTube no se ha pronunciado sobre por qué eliminó las cuentas de YosStop.

Apenas el pasado mes de mayo, YosStop anunció que está esperando a su primer hijo junto con su pareja Gerardo González.

"Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado, me da mucha felicidad poder ser parte de tu camino y empezar a construir desde cero y reconstruir las veces que sean necesarias para nuestra transformación y crecimiento como almas. Bienvenida, ya te amamos", escribió en su momento.

¿Por qué fue detenida YosStop?YosStop ha dado un cambio radical a su vida luego de que en noviembre del 2021 abandonó la prisión de Santa Martha Acatitla tras un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez joven sobre la que Yoss habló en uno de sus videos donde fue abusada cuando era menor de edad.

YosStop logró salir de prisión luego de que un juez modificara su medida cautelar al delito ya no ser clasificado como pornografía infantil sino discriminación.