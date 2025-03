Zayn Malik cancela su concierto en CDMX

Ciudad de México.- El cantante británico Zayn Malik canceló su segundo concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México a solo unas horas de su realización, causando sorpresa y desilusión entre sus seguidores.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el exintegrante de One Direction expresó su pesar por la situación y explicó que la decisión se tomó por recomendación médica.

"Me rompe el corazón decir que no podré presentarme esta noche en la Ciudad de México. He estado muy enfermo desde esta mañana y, a pesar de intentarlo todo para salir adelante, mi cuerpo simplemente no me lo permite", escribió el artista.

Malik también aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores y lamentar el impacto de la cancelación. "Siento mucho decepcionarlos. El amor y la energía que siempre recibo de mis fans significan muchísimo para mí, y me duele profundamente perder este momento con ustedes. Gracias por su comprensión. Les envío todo mi amor", agregó.

Ticketmaster ofrece reembolsos tras la cancelación

La promotora del evento confirmó que todas las personas que adquirieron boletos para el concierto recibirán su reembolso correspondiente.

"Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu banco. Si compraste en puntos Ticketmaster, podrás solicitar tu reembolso a partir del jueves 3 de abril en el mismo lugar donde realizaste la compra", detalló la empresa.

La cancelación ha generado diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos fans expresaron su tristeza, otros manifestaron su comprensión ante el estado de salud del cantante.

Cabe destacar que, según asistentes al primer concierto de Zayn Malik en la capital mexicana, su voz ya se notaba afectada, lo que llevó a especulaciones sobre un posible malestar. Finalmente, este viernes se confirmó que el cantante no se encontraba en condiciones para presentarse.

Este evento marcaría la segunda fecha del artista en el país, como parte de su regreso a los escenarios tras varios años de ausencia. Sin embargo, ahora queda la incertidumbre sobre si reprogramará su presentación en la Ciudad de México o si continuará con su gira sin más modificaciones.