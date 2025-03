Zayn Malik llega a México con fechas en Sold Out y homenaje a Liam Payne

Ciudad de México.- Zayn Malik está listo para conquistar la Ciudad de México con el primero de tres conciertos en el Palacio de los Deportes, marcando así su debut como solista en el país.

El exintegrante de One Direction se presentará ante más de 65 mil personas durante sus tres fechas, logrando un sold out en cada una. La gira ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes han viajado desde distintas ciudades de México, como Monterrey y Guadalajara, para verlo en vivo.

Un regreso con significado

Su primera presentación en México no es cualquier evento: ocurre exactamente 10 años después de su salida de One Direction, el 25 de marzo de 2015, un acontecimiento que marcó su carrera y la historia del grupo británico.

Los boletos para el esperado show oscilaron entre los 1,200 y 5,700 pesos, y el público podrá disfrutar de un repertorio que incluirá éxitos como Pillow Talk, My Woman, Alienated, What I Am y Sweat.

Un homenaje a Liam Payne

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el homenaje que Zayn ha preparado para su excompañero de banda, Liam Payne, quien falleció el pasado 16 de octubre de 2024. Al finalizar el concierto, el escenario se iluminará de azul con la frase "Love you bro", como despedida a su amigo.

De One Direction a una exitosa carrera solista

Zayn Malik formó parte de One Direction desde su creación en 2010 en The X Factor UK. Durante su tiempo en la banda, participó en la grabación de cuatro álbumes: Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013) y Four (2014). Con éxitos como What Makes You Beautiful, Story of My Life y Night Changes, el grupo se convirtió en uno de los más influyentes de la década.

Sin embargo, en 2015 decidió dejar la banda para explorar su propio sonido musical. Desde entonces, ha consolidado una exitosa carrera solista con un estilo más R&B y alternativo, colaborando con artistas como Taylor Swift, Sia y Nicki Minaj.

Su llegada a México no solo marca un hito en su trayectoria, sino que también representa un momento de reflexión y celebración, cerrando un ciclo de una década con sus fans mexicanos.