Abandonan a bebé recién nacido en la calles de Buenos Aires

En la capital de Argentina, Buenos Aires, se dio a conocer que un bebé recién nacido fue abandonado a su suerte debajo de un auto, el cual, tenia un mensaje explicando su terrible situación.

En el mensaje señala que la madre del menor murió en el parte, por lo que el padre terminó por abandonar a su hijo en la calle, con la esperanza de que se cuide de él.

"Se llama Jesús, su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino, por favor cuídenlo bien", expresaba parte del texto de la nota encontrada al lado al bebé. Luego, quien dejó abandonado al niño precisó: "Yo soy de la calle, no tengo nada para él, no quiero que pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 4.30 am. Cuídenlo bien, por favor".

De acuerdo con la nota, el bebé se llama Jesús y nació el pasado ocho de septiembre.