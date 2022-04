Abuela, de 92 años, comparte una divertida lista de REGLAS para su funeral

Una abuela de Connecticut ha deleitado a millones de TikTokers con sus reglas claras para su funeral, incluida la mujer que exige que se excluya de la lista de invitados.

Lillian Droniak , de 92 años, es una de las abuelas más populares de las redes sociales, con 3,8 millones de seguidores en TikTok y 'CEO de todas las abuelas' en su biografía de Instagram

Esta semana, compartió un video que enumera las "reglas en mi funeral", hablando frente a una breve lista escrita en la aplicación Notes de Apple.

La abuela Droniak es firme en tres cosas: que la gente llore pero no se exceda, que Bertha esté prohibida en la puerta y que todos se emborrachen después.

"Estas son mis reglas en mi funeral", dice ella. '¡Escuchen!'

Puedes llorar, pero no llores demasiado. No hagas el ridículo", comienza.

Bertha no está invitada. No la dejes entrar", continúa.

Y será mejor que te emborraches después. Llevar. ¡Un tiro para mí! ella concluye.

En el pie de foto, les asegura a los seguidores que no busca morir en un futuro cercano y escribe: "No será pronto, pero no lo olviden".

El video ya ha sido visto 11 millones de veces y ha recibido 1,9 millones de me gusta en solo un día, y los comentarios han llovido.

En respuesta a los fanáticos, la abuela Droniak dijo que también está bien estar borracho durante el funeral y prometió compartir la historia de Bertha pronto.

'Abuela, necesitamos una hora de cuentos. ¿Qué hizo Bertha? exigió uno.

'Si aparece Bertha, habrá dos funerales', escribió otro.

La abuela Droniak es la abuela de la también estrella de las redes sociales Kevin Droniak, de 24 años, quien saltó a la fama en Internet en YouTube con videos de ella.

Hace una semana, también compartió sus 'banderas verdes para chicos' con una lista en su aplicación de notas.

Ella dijo que cualquier hombre para ella tiene que usar hilo dental todos los días, porque 'no quiero besarlo con los dientes sucios'.

También debe tener un gato o un perro, pagar todas las bebidas y decirle que se ve bonita todas las mañanas.

"Y tiene que callarse cuando le digo que se calle", dice, preguntando a los seguidores: "¿Conoces a alguien así?".