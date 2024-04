Alcalde de Bogotá pide bañarse en pareja para ahorrar agua por la sequia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio varios consejos a los ciudadanos de la capital de Colombia ante los recortes de agua que están programados para este 11 de Abril, uno de ellos es bañarse en pareja.

El dirigente de la capital colombiana pidió a los capitalinos no bañarse los sábados si hoy hay necesidad de salir o bien bañarse con sus parejas y así ahorrar agua

"Si el domingo no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña", expresó Galán durante una entrevista al canal de televisión Caracol. "Cuando uno tiene hijos sabe que eso no es tan grave, uno dice 'uy papito', pasemos de agache (dismularse) y solamente lo necesario", agregó.

Galán también compartió su propia experiencia personal, revelando que ha reducido el tiempo que tarda en ducharse a solo tres minutos. Estas medidas, aunque pueden parecer extremas, buscan crear conciencia sobre la importancia de conservar el agua en momentos de escasez. Otra sugerencia del alcalde es fomentar el baño en pareja como un ejercicio pedagógico de ahorro de agua.

El alcalde Carlos Fernando Galán no descartó el racionamiento de energía en Bogotá. Agregó que evalúan sanciones para quienes despilfarren agua en medio de la restricción del líquido en Bogotá.



Como consecuencia de la sequía que ocasiona El Niño, tres embalses que abastecen de agua a la ciudad tienen bajos niveles, explicó Galán. Diez municipios cercanos sufren el mismo problema y también tendrán racionamientos