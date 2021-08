AMLO pide correr el riesgo por regreso a clases presenciales

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en el regreso a clases presenciales y correr el riesgo de la pandemia de Covid-19.

En la mañanera del viernes 13 de agosto AMLO volvió a decir que es mejor que las niñas, niños y adolescentes estén en las escuelas que en su casa, aún y con pandemia.

"Tenemos que correr cierto riesgo, como todo en la vida".

AMLO

AMLO dice que hay que correr riesgos por regreso a clases presenciales

A pesar de las críticas y que México se encuentra en una alta incidencia de contagios de la pandemia de Covid-19, el gobierno de AMLO insiste en el regreso a clases presenciales con todo y riesgos.

AMLO dijo en la mañanera que las autoridades tienen la obligación de que vuelvan las clases presenciales, pero será la decisión de madres y padres de familia si quieren llevar a las niñas, niños y adolescentes.

"Consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no solo es un asunto educativo, también es social. Necesitamos que los niños no estén encerrados"

AMLO

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, intervino e invitó a las personas que están en contra del regreso a clases presenciales a que analicen porque sí deberían volver las niñas, niños y adolescentes a la escuela.

Comentó que le "emocionaba" que estudiantes declaran en entrevistas con medios que ya quieren volver a la escuela.

AMLO aclaro que quienes decidan seguir en su casa, podrán continuar con el programa "Aprende en casa".

A propósito, recordó la canción "Los caminos de la vida" de La Tropa y pidió que la pusieran en la mañanera.

"Estoy optimista y vamos a estar pendiente de que no se contagien los niños. Tenemos que corre cierto riesgo, como todo en la vida, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida, no son como imaginaba. ¿Por qué no pones esa?, a ver, vamos a escucharla".

AMLO