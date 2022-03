Anonymous transmite ataques militares en televisión rusa

El colectivo Anonymous mostro mediante Twitter, que los ciber-activistas lograron ingresar en los servicios de streaming rusos, con el propósito de mostrar las imágenes de los ataques rusos a civiles ucranianos.

"Anonymous ha hackeado los servicios de streaming rusos Wink e Ivi, así como los canales de televisión Russia 24, First Channel, Moscow 24, y han emitido imágenes en directo de lo que estaba ocurriendo en Ucrania"señala el tuit.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU