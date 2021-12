Aprueba Europa uso de emergencia de pastilla anticovid de Pfizer

VOX POPULI NOTICIAS.- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) respaldó el uso de emergencia de la pastilla Paxlovid, píldora de la farmacéutica Pfizer como tratamiento oral contra el COVID-19. Cabe señalar que se podrá suministrar bajo decisión individual de las autoridades de cada nación del bloque, en espera de una licencia oficial europea.

Así mismo, se dio a conocer que la pastilla se puede usar para tratar a los adultos ya enfermos con el virus SARS-CoV-2, siempre y cuando no requieran de oxígeno suplementario, pero que tienen un riesgo mayor de progresar a enfermedad grave.

También se puntualizó que debe suministrarse lo antes posible después del diagnóstico, dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. Las indicaciones para su administración exponen que los dos principales activos del medicamento, que están disponibles en comprimidos por separado, deben tomarse juntos dos veces al día durante cinco días.

No obstante, el consejo se basa en el análisis de los resultados provisionales del estudio principal en pacientes no hospitalizados y no vacunados que tenían una enfermedad sintomática y al menos una afectación ya subyacente que los ponía en riesgo de desarrollar complicaciones. En su mensaje, la EMA expone que "estos datos mostraron que Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización y muerte cuando el tratamiento se inició dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas".

Además, se indicó que ninguno de los pacientes del grupo de 607 individuos que recibieron la píldora murió, en comparación con 19 pacientes del grupo de 612 que recibieron el placebo, mientras que del primer grupo, 6 personas requirieron de hospitalización dentro de los 28 días posteriores al inicio del tratamiento, en comparación con los del segundo grupo.

Finalmente, la Agencia sostuvo que los efectos secundarios más comunes que se han notificado se tratan de disgeusia (alteración del gusto), diarrea y vómitos.