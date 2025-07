Revelados archivos que vinculan a Trump con Epstein

Washington — 24 de julio de 2025 — El diario The Wall Street Journal reveló que la fiscal general Pam Bondi informó en mayo al expresidente Donald Trump que su nombre aparece varias veces en documentos del Departamento de Justicia relacionados con el caso del financista Jeffrey Epstein. Los archivos, que integran materiales no publicados hasta ahora, contienen menciones de altos personajes, incluido Trump, pero sin implicar delitos ni servir de base para una investigación penal adicional.

Según Reuters, el reconocimiento en los archivos surge tras una reunión rutinaria en la Casa Blanca donde Bondi y su adjunto notificaron a Trump sobre el hallazgo . En respuesta, el equipo de Trump calificó la información como "fake news", aunque no negó directamente su presencia en dichos documentos .

La mención de Trump en los archivos no es nueva: su nombre ya ha figurado en listas de contactos de Epstein y registros de vuelo del privado jet durante la década de 1990. No obstante, la aparición en los expedientes judiciales reaviva la atención pública y política, en un momento donde el presidente enfrenta presiones para hacer públicos más documentos vinculados a Epstein.

El Departamento de Justicia indicó que la documentación contiene allegaciones no verificadas y material sensible, como pornografía infantil y datos personales de víctimas, por lo que no se liberarán nuevos documentos . Un juez federal rechazó recientemente la solicitud para divulgar actas del gran jurado del caso Epstein en Florida, respaldando ese criterio.

La controversia ha provocado tensiones dentro del entorno político de Trump. Medios como Politico reportaron que el expresidente, preocupado por el impacto político, se refirió en privado al asunto como "funny business". Asimismo, congresistas demócratas y algunos republicanos han impulsado citatorios para obligar al Departamento de Justicia a abrir una investigación más profunda o a publicar los archivos completos .

Este desarrollo marca un nuevo capítulo en el delicado manejo político de los vínculos de Trump con Jeffrey Epstein. Aunque no se ha presentado evidencia de culpabilidad, aumenta la presión por transparencia y profundiza el escrutinio mediático sobre su pasado.

Palabras clave SEO: Trump Epstein archivos, Trump y Epstein, Wall Street Journal Epstein Trump, Bondi informa Trump Epstein, DOJ Epstein documentos.