Argentina; Causa indignación abandono de abuelita de 84 años en clínica

VANGUARDIA-En San Juan, Argentina, una mujer de 84 años de nombre Ursulina que fue abandonada durante la noche en la Clínica Santa Clara, informó el diario El Clarín.

La abuelita llegó al hospital con varias lesiones en su piel, deshidratada y con una nota que expresaba que lo sentían, pero que ya no podían hacerse cargo de ella. El caso causó indignación.

"Con mucho dolor. Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento", decía la nota que acompañó a Ursulina.

Medios locales e internacionales mostraron la indignación del caso pues la anciana presentaba mal estado de salud , además de un severo deterioro cognitivo que impide una buena comunicación.

El Coordinador de Calidad de la Clínica, Carlos Fiorentino dijo que ante su problemática de salud, "la mujer contará con la atención y un trabajo articulado e integral en pos de una mejor calidad de vida".

Ante lo viral del caso, las autoridades actuaron de inmediato y dieron con la persona que llevó a Ursulina al hospital, una mujer que no era familiar directa de la víctima, quien se dijo arrepentida.

"Perdón, la situación se me fue de las manos", dijo la mujer a las autoridades.

Sobre el por qué la abandono, la hija de la mujer reveló que todo se debió a que no tenían la forma de curarle heridas que tenía en la piel.

"Es mi abuela del corazón, no es casada con mi difunto abuelo, ella crió a mi papá desde los 9 meses, nada más. Legalmente no es pariente de nosotros", reveló Abigail, hija de la mujer que abandonó a la abuelita.

"Ayer la bañamos y se le abrió la herida en el coxis, tenía olor a podrido, le salía pus. Entonces mi mamá con mi papá la llevó en remís al hospital. La enfermera nos decía que estaba bien, que la lleváramos, aún sin haberla visto. Mi mamá decía ´¿no sentís el olor?, ¡se le ve el hueso del coxis!´. No le quedó otra, se está pudriendo. Nos pedían una constancia sobre el estado de salud de mi abuela, pero si no quisieron recibirla, menos nos van a dar un certificado".

"La clínica está haciendo abandono de persona. Cómo nos van a decir que nos llevemos a alguien que se está pudriendo. Abandono es tenerla en casa y dejar que se muera podrida", dijo la joven.