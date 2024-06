Armenia abandona la alianza militar con Rusia

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian dio a conocer que su nación abandonará la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) esto después de que la nación fue agredida por Azerbaiyán.

"Saldremos. Ya decidiremos cuándo", afirmó durante un debate parlamentario, citado por el portal de noticias News.am, al responder la réplica de un diputado opositor, "no existe otro camino". "No se preocupen, atrás no volveremos".

Armenia hace el anuncio su salida de la organización después de que fuerzas de Azerbaiyán atacaron el enclave armenio conocido como Nagorno Karabaj y tomaron el control del mismo, esto a pesar de la presencia rusa y de la llamada de auxilio a la organización.

La OTSC es una alianza militar por parte de Rusia que incluye a Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, esto en respuesta a la OTAN. La organización al igual que su igual occidental, jura defender a las naciones miembros.

A pesar de esto, la OTSC no intervino cuando Armenia fue atacada por Azerbaiyán en distintas ocasiones, por lo que las relaciones de Armenia con Rusia se han deteriorado desde entonces.