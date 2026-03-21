Irán lanza misiles hacia base en Diego García y exhibe mayor alcance militar

Irán disparó misiles balísticos de alcance intermedio contra la base militar de Diego García, instalación conjunta de Estados Unidos y Reino Unido ubicada en el océano Índico, según informaron funcionarios estadounidenses. Ninguno de los proyectiles logró impactar el objetivo.

De acuerdo con dos fuentes, uno de los misiles presentó fallas durante su trayectoria, mientras que el otro fue enfrentado por un buque de guerra estadounidense que lanzó un interceptor SM-3. Sin embargo, no se confirmó si este último fue efectivamente neutralizado.

Detalles confirmados

El ataque, realizado desde una distancia aproximada de 4 mil kilómetros, pone en evidencia un posible incremento en el alcance de los misiles iraníes, superando lo que previamente había señalado el gobierno de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, había afirmado el mes pasado que el país limitaba de forma deliberada sus misiles a un rango de hasta 2 mil kilómetros.

Alcance de los misiles iraníes

Organizaciones especializadas han ofrecido estimaciones distintas sobre estas capacidades. Iran Watch, vinculado al Proyecto de Wisconsin para el Control de Armas Nucleares, sostiene que Irán cuenta con misiles operativos capaces de alcanzar hasta 4 mil kilómetros. Por su parte, el Centro de Investigación y Educación Alma sitúa el alcance en torno a los 3 mil kilómetros, aunque reconoce reportes sobre desarrollos con mayor capacidad.

La base de Diego García, situada en una isla remota del Territorio Británico del Océano Índico, es considerada un punto estratégico clave, ya que alberga bombarderos, submarinos nucleares y destructores de misiles guiados de Estados Unidos.