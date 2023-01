Ataque terrorista en Pakistán cobra la vida de 60 personas

Karma never forgets what you have done to Hindus in the name of Islamic Jihad



Its Striking You Back #Peshawarblast #Peshawarunderattack #Peshawar #Pakistan #PakistanEconomicCrisis #PakistanWillEmerge #PakistanArmy #Taliban #TTP #MahatmaGandhi #NathuramGodse #ImranRiazKhan pic.twitter.com/GEjTgSzMxi